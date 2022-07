David Almeida quer Manaus a melhor do Brasil em pelo menos dez serviços

MANAUS — Manaus consagrada a melhor capital do Brasil na prestação de, pelo menos, dez serviços públicos. Foi o que declarou o prefeito David Almeida, em entrevista, neste domingo, 10/7, em Boa Vista (RR), logo após participar da 20ª Corrida Internacional 9 de Julho, a mais tradicional do Estado vizinho, realizada no sábado (9/7), onde correu e divulgou a Maratona Internacional de Manaus.

Parte dessa meta, o prefeito já alcançou em um ano e meio à frente da Prefeitura de Manaus: a capital amazonense é a primeira em Saúde Básica, no ranking do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. A Previdência Social e a Educação também são destaques nacionais, assim como a secretaria do Trabalho, considerada a mais exitosa entre as capitais brasileiras que empregam com carteira assinada.

“Dentre todas as capitais, nós temos esses serviços que são os melhores do Brasil, e eu estou trabalhando para que possamos ampliar ainda mais. Quero ter a melhor Educação Básica, a melhor Infraestrutura, temos 99% da cidade coberta com LED, a melhor Limpeza Pública, a melhor Assistência Social, o melhor serviço de Mercados e Feiras e eu vou trabalhar para que nós tenhamos os melhores serviços do Brasil em, pelo menos, dez áreas”, enfatizou Almeida.

Regionalmente, o Ministério da Economia reconhece a gestão econômica de David Almeida como sendo de excelência, marca inédita no Norte do país. E esse reconhecimento, particularmente, permite que a prefeitura busque financiamentos a juros mais baixos.

Especialmente neste ano, o prefeito David Almeida tem apertado o passo da gestão para melhorar, por exemplo, a Mobilidade Urbana. Parceria com o governo do Amazonas tem “turbinado” as pastas relacionadas a esse tipo de investimento. Convênios entre as duas máquinas públicas estão financiando o recapeamento de 10 mil ruas, com o programa Asfalta Manaus; renovação da frota do transporte coletivo, incluindo a introdução de ônibus elétricos; além da construção de viadutos e passagens de nível.

“Nós estamos vivendo um momento bem diferenciado na nossa cidade. Nós fizemos um Plano de Mobilidade Urbana para a construção do maior viaduto de Manaus, o viaduto na zona Leste da cidade, na bola do Produtor. Um viaduto com 12 direções, que vai resolver o problema daquele trecho pelos próximos 50 anos. Tudo isso nós temos em parceria com o governo do Estado. Isso facilita a vida do gestor municipal, porque nós temos recursos para investir e melhorar a qualidade de vida”, finalizou.