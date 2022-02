Na tentativa de superar a crise da Covid-19, a Prefeitura de Manaus decidiu investir em eventos esportivos.

Maratonista, o prefeito David Almeida vai criar a Maratona de Manaus. Ele quer incluir a prova, no coração da Amazônia, no calendário internacional de eventos do tipo.

Em abril e maio, a prefeitura vai inaugurar estandes nas maratonas de Paris e Barcelona para divulgação do evento em Manaus, previsto para ocorrer em 23 de outubro. O prefeito também vai correr nos dois eventos europeus.

Coluna Radar/VEJA