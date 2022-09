David Almeida promete transformar Manaus na capital de grandes eventos

MANAUS — “Queremos transformar Manaus em uma cidade de grandes eventos a nível nacional e internacional”, destacou o prefeito David Almeida, na noite deste sábado, 3/9, durante a abertura do maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2022”, que acontece na área portuária da cidade, localizada no centro histórico, até o dia 6/9.

O objetivo é levar o maior número de gêneros musicais à população que for prestigiar o evento ao longo dos quatro dias de programação. Músicas dos segmentos como o reggae, gospel, infantil, hip-hop, forró, samba, pop, sertanejo, estarão descentralizadas nos diferentes palcos do festival.

“Mais de 3,5 mil servidores da prefeitura envolvidos, mais a segurança da Polícia Militar e Guarda Municipal, para proporcionar quatro dias de muita arte, entretenimento, diversão e dança. A realização do #Sou Manaus é o pontapé inicial de tudo aquilo que a gente quer para Manaus com relação ao empreendedorismo, a arte, a cultura e nós vamos continuar esses investimentos nos próximos anos, sempre ampliando, temos aqui centenas de pessoas acessando os vários espaços que nós colocamos à disposição da população e é isso que nós queremos, transformar Manaus numa cidade de grandes eventos”, disse Almeida.

Mais de 660 trabalhadores da cultura dos segmentos artísticos de música, artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais e teatro, somados a 70 profissionais da gastronomia e mais de 60 artesões envolvidos durante a realização do festival multicultural, que tem o intuito de posicionar Manaus entre os maiores destinos turísticos da América Latina, além de potencializar a carreira dos artistas locais no cenário nacional.

Um dos destaques da noite foi o espaço Cultura Urbana, que conta com apresentações de RAP; batalhas de Breaking; batalha de MC; graffiti e lambe ao vivo; batalha de Slam; batalha de Geek, entre outras atividades culturais.

O grafiteiro Denis Ido, 38, trabalha com arte há mais de 20 anos, e é um dos expositores que participam do festival. Ele conta que estar entre os artistas no maior festival de artes integradas do Norte é imensurável.

“Estar aqui hoje participando e mostrando a nossa arte é muito gratificante, o prefeito veio aqui nos prestigiar de perto. Eu vim da cultura hip-hop e ter esse espaço para poder mostrar a música, a arte visual, os quadros, é um sentimento imensurável, é de grande valor poder ter esse espaço para expandir nossos trabalhos e mostrar para o Brasil que aqui tem artistas valorosos e muito talentosos”, completou o artista.

A realização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022” consiste em trazer para a cidade de Manaus conceitos atuais da arte contemporânea e da política de gestão cultural, que são as ocupações urbanas, com intervenções artísticas e criação de novas composições de paisagens e cenários urbanos.