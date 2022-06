David Almeida prestigia lançamento de livro de ministro do STJ em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, nesta segunda-feira, 6/6, o lançamento do livro “Recurso Especial”, que tem como um dos autores o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, juntamente com Eduardo Arruda Alvim, Guilherme Pimenta da Veiga Neves e Fabiano da Rosa Tesolin. A solenidade ocorreu no auditório da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

“É uma honra poder celebrar um dos filhos mais ilustres de nossa cidade, no lançamento de mais uma obra que com certeza servirá de orientação para quem atua no campo jurídico”, destacou David.

O procurador-geral do município, Ivson Coêlho e Silva, também ressaltou a importância da publicação que traz as principais características do recurso especial no ordenamento jurídico brasileiro.

“A obra contempla a ampla experiência acadêmica com a prática de julgamento de um dos membros do Superior Tribunal de Justiça. Isso reforça a obrigatoriedade da leitura a toda a comunidade jurídica”, frisou Ivson.