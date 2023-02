MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, está preparando uma grande homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes, morto neste domingo (12/2), aos 83 anos, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O prefeito está conversando com a família do expoente líder político e em breve anunciará a grande homenagem, para destacar, além do legado que ele deixa após 40 anos de vida pública, o nome do ex-governador na capital amazonense.