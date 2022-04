David Almeida participa da posse do novo presidente da OAB-AM

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta sexta-feira, 8/4, a posse do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), Jean Cleuter Mendonça, para o triênio 2022/2024. O evento aconteceu no Teatro Amazonas, Centro, e contou com a presença do presidente nacional da Ordem, José Alberto Simonetti, e do governador do Amazonas, Wilson Lima.

“Desejo ao novo presidente da OAB-AM, Jean Cleuter, toda sorte e sucesso à frente dessa instituição tão importante para a nossa sociedade”, destacou Almeida.

Durante a solenidade, também tomaram posse os conselheiros seccionais federais; diretoria da Caixa de Assistência ao Advogado do Amazonas (CAAAM); diretoria da Escola Superior da Advocacia (Esa) e membros das subseções do interior do Estado.

Emocionado, Jean Cleuter frisou a importância da união da classe, para que a nova gestão possa obter sucesso no triênio. “Entendemos que a união de todos é indispensável para o sucesso dessa gestão. Muito obrigado a todos que estão aqui, porque podemos construir uma OAB mais forte e respeitada. A nossa missão é desafiadora, pois temos que superar a última gestão que obteve sucesso”, afirmou Jean Cleuter.

