David Almeida participa da leitura da mensagem governamental de Wilson Lima

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a continuidade da parceria entre a gestão municipal e o governo do Amazonas, reforçada pelo governador Wilson Lima durante a leitura da mensagem governamental, que marca a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 2023, realizada na manhã desta quinta-feira, 2/2. Para Almeida, os maiores beneficiados com o trabalho em conjunto é a população manauara.

“Mais uma vez, o governador Wilson Lima reforçou a parceria com a Prefeitura de Manaus e quem ganha com essa união é a população. Iniciamos o ano assinando várias ordens de serviços e temos muitos projetos que serão implementados já nos próximos meses. Essa parceria começou em 2021 e desde lá, a nossa missão é melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

Durante a leitura governamental, Wilson Lima destacou investimentos em vários setores como o turismo, com a construção do parque Gigantes da Floresta, entre as zonas Norte e Leste, e a infraestrutura, com a ampliação do programa “Asfalta Manaus”, e a construção do viaduto Rei Pelé, localizado na bola do Produtor, zona Leste; e do viaduto Prefeito José Fernandes, localizado na avenida das Torres.

David Almeida também fez questão de desejar êxito e sucesso aos deputados estaduais nos próximos quatro anos.

“Ontem, estive na posse dos 24 deputados estaduais e hoje estou aqui, novamente, para desejar êxito e sucesso a todos e que possam contribuir para o crescimento do nosso Estado e da nossa capital”, salientou.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito Marcos Rotta e o titular da Secretaria Municipal de Comunicação, Israel Conte.