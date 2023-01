David Almeida participa da cerimônia de abertura do Ano Judiciário

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta terça-feira, 24/1, da sessão solene de abertura do Ano Judiciário 2023, realizada na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), localizado no bairro Aleixo, zona Centro- Sul da cidade.

“Desejo um novo ano de êxito e sucesso. O Ano Judiciário começa com o compromisso de servir a sociedade e este ano não poderia ser diferente, porque passa a ser de muitos trabalhos e a Justiça fica fortalecida como instrumento de cidadania e desenvolvimento”, disse Almeida.

A solenidade foi realizada de forma híbrida – com alguns dos parlamentares e parte das autoridades convidadas participando de forma remota –, sob a condução da presidente da corte, desembargadora Nélia Caminha Jorge, que assumiu a gestão do Judiciário estadual no último dia 2 de janeiro.

“Hoje é a abertura do Ano Judiciário e meu foco é a prestação jurisdicional e eficiência. Eu quero o Tribunal de Justiça do Amazonas em um patamar de excelência, sem deixar de valorizar a carreira da magistratura, funcionários, servidores, implementando melhores condições de trabalho no que for possível”, frisou a desembargadora.

A abertura do ano coincide com o início da nova gestão do tribunal, que tem à frente a desembargadora Nélia Caminha Jorge, como presidente; a desembargadora Joana dos Santos Meirelles, como vice-presidente; e o desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, como corregedor-geral de Justiça.