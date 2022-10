David Almeida participa da abertura do ‘Mundo Encantado no parque Cidade da Criança’

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), promoveu, nesta quarta-feira, 12/10, um dia repleto de diversão e atividades, no parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital amazonense. A abertura do evento contou com a presença do prefeito David Almeida, que salientou a importância da recuperação de espaços públicos destinados às famílias e desenvolvimento das crianças.

“O parque é da cidade de Manaus, o parque é das crianças, a nossa gestão recuperou esse espaço, ele já está com mais de um ano em funcionamento, cuidado pela prefeitura e hoje estamos aqui nesta festa com as crianças, com os pais, devolvendo mais uma vez esse espaço para a nossa criançada e com isso nós estamos comemorando o Dia das Crianças com muita atividade, com a presença das estruturas da Prefeitura de Manaus e com o que há de melhor, a presença do público e das crianças”, afirmou Almeida.

Com a abertura dos portões, os violonistas do Centro Suzuki Amazonas fizeram uma apresentação emocionante ao público. Em seguida, a fanfarra da Vila da Barra animou as crianças de oito escolas municipais da zona urbana e zona rural, que prestigiavam o evento, além de 80 crianças do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), e da escola especial André Vidal.

“Hoje é um dia de muita brincadeira para nossas crianças da cidade de Manaus. A presença de escolas municipais é uma parceria com a nossa secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, com crianças também do ensino especial. Hoje é um dia de comemorações”, destacou o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

A programação contou ainda com apresentação teatral e musical dos Garis da Alegria, gincanas esportivas e culturais, oficina de artes, tirolesa e escalada, cineminha, boneco Luisinho, perna de pau, personagens vivos, distribuição de guloseimas para as crianças, feiras de artesanato e gastronômica.

A professora Elisama Souza esteve no parque com a neta Ana Júlia, de 8 anos, que elogiou a estrutura do espaço dedicado aos pequenos. “Já faz muito tempo que eu não venho aqui e eu gostei demais, está muito bonito, nos divertimos bastante e está muito legal”, disse, ao lado da neta, que completou: “Eu estava muito ansiosa, gostei de tudo o que eu vi aqui”.

Parcerias

Além da Fanfarra Vila da Barra e do Centro Suzuki Amazonas, o evento também contou com a participação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que de forma lúdica, ensinou as crianças sobre educação de trânsito, e do Atelirê, que levou pinturas e brincadeiras.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) também expôs, durante todo o dia, equipamentos de segurança como capacetes, coletes, bicicletas e motos que são usadas na segurança da cidade.

