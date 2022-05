David Almeida parabeniza dom Leonardo, escolhido cardeal pelo papa Francisco

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, parabenizou o atual arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, que neste domingo, 29/5, foi nomeado pelo papa Francisco como um dos 21 novos cardeais da Igreja Católica. A cerimônia que consagrará dom Leonardo está marcada para o Consistório de 27/8, no Vaticano.

“É com muita alegria e honra que parabenizo dom Leonardo, arcebispo metropolitano de Manaus, anunciado neste domingo como novo cardeal do Vaticano. Sua dedicação em cuidar da igreja certamente fará diferença em sua nova missão junto ao povo fiel”, disse Almeida, em suas redes sociais.

Considerado atualmente um dos mais experientes integrantes do episcopado brasileiro, dom Leonardo Steiner é o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, o que mostra um simbolismo do papa Francisco diante da preocupação com a questão ambiental. Dom Leonardo foi por duas vezes secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e antes de ser arcebispo em Manaus foi bispo-auxiliar em Brasília.

Durante o agravamento da pandemia de Covid-19 em Manaus, o religioso, à frente de um grupo de padres da Arquidiocese de Manaus, levou auxílio espiritual às famílias que perderam seus entes para o novo coronavírus, assegurando conforto no momento de despedida, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, zona Oeste.

De acordo com o “Vatican News”, entre os 21 novos cardeais, também estão o arcebispo de Dili (Timor Leste), dom Virgílio do Carmo da Silva, e o prefeito apostólico de Ulaanbaatar (Mongólia), dom Giorgio Marengo, de apenas 48 anos, que será o mais jovem do Colégio Cardinalício.