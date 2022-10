MANAUS — No dia do aniversário da cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, em parceria com o presidente da United Earth, Marcus Nobel, descendente do criador do Prêmio Nobel, lançam o Prêmio United Earth Amazônia, com missão de promover globalmente o melhor de Manaus, da Amazônia e do Brasil na Arte, Música e iniciativas de ESG (ambientais, sociais e de governança).

O lançamento será feito por meio de videoconferência entre o prefeito David Almeida e Marcus Nobel.

CONFIRA AO VIVO:



#PORTAL AM NEWS