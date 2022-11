David Almeida lança as ‘Ruas da Copa’ como atrativo turístico cultural temporário em Manaus

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, lança, neste sábado, 19/11, às 20h, na rua Capitão Francisco Falcão, bairro São José Operário 2, zona Leste, cinco “Ruas da Copa” na capital amazonense, como atrativo turístico cultural temporário. Habilitadas por meio de edital, elas receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibição dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Atrativo turístico cultural temporário, de ordem imaterial, as “Ruas da Copa” estão repercutindo na mídia, não apenas pela beleza das bandeiras aéreas formadas por fitas plásticas e pinturas coloridas, mas, principalmente, pela união das pessoas ao demonstrarem paixão por torcer pela seleção brasileira na luta pelo hexacampeonato.

A movimentação nas ruas é a prova de que o amor pelo torneio vai muito além das partidas de futebol. A partir deste sábado, as cinco ruas em Manaus estarão abertas para visitação durante a 22ª edição da Copa do Mundo Fifa 2022.