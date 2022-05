David Almeida homologa concurso público da Semsa para o cargo de médico

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira, 26/5, o decreto que homologa o chamamento de 124 médicos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O certame, que compreendeu provas de caráter eliminatório e classificatório, foi realizado no dia 1º de abril.

“Hoje é um dia de felicidade, pois estou aqui assinando a homologação do concurso público que garante a contratação de 124 novos médicos pela Prefeitura de Manaus. Isso só confirma o nosso compromisso de a cada dia ampliar os nossos serviços oferecidos à população e continuar qualificando a nossa estrutura. Tenho certeza que, com esses novos profissionais, Manaus vai seguir sendo referência para todo o país em Atenção Básica”, enfatizou Almeida.

O concurso ofertou 124 vagas para o cargo de médico em 19 especialidades. No total, foram 1.758 profissionais inscritos para concorrer às vagas de clínico geral, anestesiologista, cardiologista, cirurgião, médico do trabalho, endocrinologista, epidemiologista, ginecologista-obstetra, infectologista, intensivista neonatologista, neonatologista, neuropediatra, patologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, ultrassonografista e urgencista.

Do total de candidatos disputando as 30 vagas, 809 se inscreveram para o cargo de clínico geral, para cumprimento de jornada de trabalho de 20 horas. Essa especialidade também registrou o segundo maior número de inscritos (446), mas para jornada de 40 horas, com 25 vagas ofertadas.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, parabenizou os aprovados e enfatizou o compromisso do prefeito David Almeida em fortalecer os serviços de saúde da Atenção Primária com a entrada dos novos profissionais de saúde.

“Depois de 10 anos sem realizar concurso, a Semsa vai reforçar suas equipes, com profissionais que vão ampliar e aprimorar as ações e serviços de saúde ofertados na rede municipal de saúde”, enfatizou.