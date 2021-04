David Almeida fiscaliza ‘Pacote de Obras de Inverno’ em 14 bairros de Manaus

Desde as primeiras horas desta segunda-feira, (5), o prefeito David Almeida acompanhou de perto os serviços de tapa-buraco realizados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Os trabalhos fazem parte do “Pacote de Obras de Inverno”, lançado na última semana pelo Executivo municipal. Ao todo serão investidos R$ 30 milhões no programa, em 14 bairros da capital, durante a primeira fase.

O prefeito de Manaus acompanhou os trabalhos realizados nos conjuntos Galileia 1 e 2, localizados na Cidade Nova, zona Norte, e no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da capital.

“As equipes, supervisionadas pela Seminf, estão dando sequência ao ‘Pacote de Obras de Inverno’. Estamos aproveitando o dia de sol para realizar os serviços em vários pontos da cidade. Nossas equipes vão continuar trabalhando em outros bairros no decorrer do dia e dessa semana. Nosso compromisso é melhorar a vida da população de Manaus e garanto que acompanharei essa operação de perto para garantir a qualidade do serviço que será entregue pela prefeitura”, enfatizou o prefeito.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, explicou que os trabalhos do Pacote de Obras serão realizados, independentemente do inverno amazônico.

“Por determinação do prefeito David Almeida, estamos atuando para estabilizar o maior número de ruas possíveis, mesmo neste período de chuvas. Nós entendemos que chove todos os dias, mas não o dia todo, e é nesses intervalos que nossas equipes atuam, levando melhorias na infraestrutura para diversos bairros da capital”, concluiu.

Terceirização

O pacote de obras de inverno marca o início de um processo de futura terceirização de mão de obra, uma vez que pelo menos 80% dos servidores da Seminf foram afetados diretamente pelos decretos de circulação impostos pela pandemia de Covid-19, o que deixou apenas 200 homens à disposição para trabalhar na infraestrutura. São 300 servidores terceirizados que trabalharão na recuperação dos pavimentos, com obras de tapa-buraco.

*Com informações da assessoria

