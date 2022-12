David Almeida entrega mercado municipal Dr. Jorge de Moraes reformado

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira, (6), a entrega do mercado municipal Dr. Jorge de Moraes, no bairro Educandos, zona Sul, totalmente revitalizado. A estrutura é a primeira entregue por meio do convênio firmado com o governo do Estado há um ano, para a reforma de 30 feiras e mercados de Manaus, no valor de R$ 25 milhões.

“Nós estamos entregando o primeiro de 30 estruturas de mercados e feiras reformadas do convênio com o governo do Estado, para melhorar a vida de toda a nossa população. O bairro Educandos está recebendo serviços que há décadas não via. Todas as ruas do bairro foram recapeadas. Vim a esse espaço antes de ser prefeito e vi de perto o abandono enfrentado pelos feirantes. Agora, todos os permissionários e frequentadores do espaço vão contar com uma estrutura moderna e digna”, enfatizou Almeida.

Sem passar por manutenção há quase duas décadas, a reforma do espaço contemplou serviços na cobertura do prédio, revestimento, piso, troca de esquadrias, aparelhos e metais, pintura interna e externa e comunicação visual. O valor empregado na obra foi de R$ 147 mil.

O titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, fez questão de frisar que o espaço público estava há mais de 17 anos sem manutenção e que o estado em que se encontrava afastava a população. Porém, após a revitalização, o gestor acredita que o comércio será reaquecido na área, movimentando a economia da zona Sul de Manaus.

“Hoje, Deus nos permitiu a entrega do mercado totalmente revitalizado, moderno e confortável para os permissionários. Esse mercado sofreu mais de 17 anos e muitas pessoas que passavam por essa via, que é uma das mais importantes do Educandos, não conheciam esse espaço, porque ele estava sujo, sem pintura e sem a menor estrutura. Mas tudo isso acabou. Temos um mercado novo e tenho certeza de que isso vai movimentar a economia do bairro”, afirmou Costa.

No mercado municipal Dr. Jorge de Moraes, as atividades desenvolvidas, na maioria, são: vendas de estivas, lanches, verduras, frutas e peixes, além de uma ótica em funcionamento, nas dependências do mercado.

Trabalhando no local há seis anos, a permissionária Sandra Câmara informou que a reforma no mercado trouxe dignidade aos trabalhadores.

“Estou vendo uma mudança muito grande. Antes, quando chovia, molhava tudo, havia, ratos, insetos, além do odor horrível. Era impossível utilizar o banheiro daqui. Agora, a mudança é de 100%. Tudo está maravilhoso. O prefeito David Almeida está de parabéns porque ele olhou o próximo e isso mostra o amor de Deus. Estou muito feliz por essa reforma, essa mudança, e tenho certeza de que vamos trabalhar muito melhor”, finalizou.

