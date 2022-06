David Almeida entrega mais de 800 tablets para escolas da rede municipal

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta sexta-feira, (3), a entrega de 833 tablets, que serão distribuídos para 21 escolas administradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os aparelhos foram adquiridos por meio da emenda parlamentar dos deputados estaduais Therezinha Ruiz e Serafim Corrêa, totalizando um investimento de R$920.456,00.

Para o chefe do Executivo municipal, os aparelhos serão fundamentais para melhorar a estrutura de ensino das escolas, garantindo, assim, um maior aprendizado para os alunos, além de contribuir para que Manaus alcance os melhores índices nacionais em educação básica.

“Estamos buscando a excelência na educação. Com essa iniciativa dos deputados, estamos buscando através da informática, da modernização e da internet, que inclusive sancionei o 5G na cidade de Manaus na última quarta-feira, 1º de junho, avançar para que possamos dar aos alunos, que são o nosso futuro, a melhor educação possível, porque a nossa meta é termos em Manaus a melhor educação básica do Brasil. Eu quero buscar isso e fiz esse desafio aos professores”, enfatizou Almeida.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professora Dulce Almeida, com a nova tecnologia em mãos, os alunos da rede municipal terão acesso ao ensino em realidade aumentada, saindo do papel e caneta e entrando na era digital.

“Cada vez que venho a uma escola, fico emocionada e feliz ao ver esse sorriso lindo no rosto dessas crianças. Essa é a coisa mais gratificante para um educador. Agora com esses tablets, os alunos vão estudar com a realidade aumentada, nada mais só de papel, mas para verem a realidade e poder entrar, como numa terceira dimensão, dentro dos rios, dentro das florestas, dentro do corpo humano, porque o que chega de inovação, e a gente sabe que é bom, a gente compra para aplicar dentro das escolas, porque os nossos alunos merecem”, afirmou Dulce.

A primeira unidade de ensino contemplada foi a escola municipal Gilberto Rodrigues dos Santos, localizada no conjunto Viver Melhor, zona Norte da capital. No local, a deputada estadual professora Therezinha Ruiz destacou o empenho de toda a gestão da Semed em buscar investimentos para ampliar o ensino oferecido em suas unidades.

“Hoje nós estamos entregando, através de uma emenda, os tablets para que as crianças tenham a oportunidade de utilizar as novas tecnologias. Nós precisamos de tecnologias atualizadas. Este é o momento importante e quero agradecer a toda equipe da Semed por essa vontade tão grande de investir em educação, em fazer com que a educação municipal se torne a melhor do Brasil. Vocês podem fazer isso, vocês têm condições”, salientou a deputada.

Logo em seguida, David Almeida compareceu à escola municipal Professora Jarlece da Conceição Zaranza, no Mutirão, zona Norte, onde 40 aparelhos foram entregues para os alunos e gestores. Presente no evento, Serafim Corrêa revelou se sentir emocionado em contribuir para a virada no sistema de ensino de Manaus.

“Pouca gente sabe, mas Manaus, dentre 5.700 municípios, é a 3ª maior rede de ensino municipal do país. Tem 240 mil alunos e só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então a responsabilidade é imensa sobre as costas do prefeito David Almeida e da secretária Dulce Almeida. Eu os parabenizo pela dedicação. É uma alegria ver concretizar um sonho que 21 deputados sonharam, que foram as emendas parlamentares. Fico muito feliz de poder dar a minha contribuição através do mecanismo do orçamento impositivo e de apresentar uma emenda. Por que que eu digo isso? Porque não tem futuro para a educação se você não integrar a educação com a tecnologia e inovação, que é exatamente o que significa esses tablets”, concluiu Corrêa.

CTEs

Foi inaugurado também nas duas unidades de ensino os Centros de Tecnologia Educacionais (CTEs). Todos os espaços serão equipados com os tablets entregues.

“A gestão do prefeito David e da secretária Dulce valorizam e investem nos espaços tecnológicos, por isso estamos cada vez mais inaugurando CTEs nas escolas, nosso objetivo é implantar em 250 escolas esse espaço”, declarou o chefe da Divisão de Gestão da Tecnologia da Informação(DGTI) da Semed, Tiago Pereira.

A rede municipal de educação possui 231 CTEs. Na gestão do prefeito David Almeida, mais de 70 foram revitalizados. Já foram entregues também mais de 3 mil computadores e 300 notebooks, equipando todos os Centros.

Investimento

Para conquistar o 1º lugar em educação básica, o prefeito David Almeida afirmou que a gestão municipal está investindo forte na revitalização das estruturas das unidades de ensino e na valorização dos servidores da educação.

“Estamos buscando reformar todas as nossas estruturas. Além das estruturas, estamos buscando a melhoria salarial dos professores. O ano passado foi o ano que esses servidores da educação municipal de Manaus mais receberam recursos em sua conta corrente. Eu quero continuar sendo esse gestor que reconhece o trabalho e a eficiência dos nossos professores e educadores, porém, quando dou condições, eu exijo resultados, eu estipulo metas e cobro resultados”, finalizou Almeida.