David Almeida entrega mais 15 novos ônibus nesta terça-feira

Dando continuidade às ações de renovação da frota de coletivos urbanos, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, realizará a entrega de mais 15 novos ônibus nesta terça-feira, 29/11, às 18h, no complexo turístico Ponta Negra, na área próxima ao túnel natalino, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste. Os novos coletivos serão incorporados à frota de ônibus da cidade.

Desde o início desta gestão, o prefeito já entregou 221 novos ônibus à população, somados aos 15 que serão entregues, serão 236 coletivos que estarão à disposição dos passageiros. Com a medida, a Prefeitura de Manaus passa a oferecer mais comodidade e segurança aos usuários.