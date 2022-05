O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanham, às 16h desta segunda-feira, 2/5, o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, em mais uma frente de obras de recomposição asfáltica, na rua Ilha da Madeira, bairro Nova Cidade, zona Norte. A ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) faz parte do programa “Asfalta Manaus”, que irá beneficiar 10 mil ruas com novo asfalto.

Confira abaixo transmissão ao vivo: