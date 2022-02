David Almeida e Wilson Lima fiscalizam serviço de recuperação asfáltica em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou, na tarde desta segunda-feira, 31/1, o serviço de recapeamento realizado pela Prefeitura de Manaus, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em diversos bairros da capital amazonense. A ação faz parte do programa de desenvolvimento e aceleração econômica da cidade, lançado em julho do ano passado, o “Mais Manaus”, que visa recuperar mais de 10 mil ruas da capital em 2022.

“Esse é um trabalho que estamos fazendo visando recapear 10 mil ruas de Manaus. Estamos acabando com a cultura do tapa-buraco. É uma parceria do governo do Estado com a prefeitura, sob o comando do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta. Hoje, estamos aqui pessoalmente com o governador e outros secretários para ver o desenrolar desse trabalho. Essa parceria tem melhorado a vida das pessoas da nossa cidade. Assim, fica a nossa gratidão ao governo por essa parceria”, enfatizou Almeida.

Durante a ação, prefeito e governador fiscalizaram os serviços realizados em bairros como o Novo Israel, Santa Etelvina e Cidade Nova, localizados na zona Norte, e a Cachoeirinha, na zona Sul.

“Para que vocês possam ter uma ideia, somente hoje no núcleo 13 da Cidade Nova, nós já colocamos 280 toneladas de asfalto. O trabalho que estamos fazendo é o de recapeamento das ruas de Manaus e vamos continuar fiscalizando as obras para tornar as ruas da cidade, todas de excelência para garantir a segurança e conforto à população. O nosso trabalho não para”, afirmou o prefeito.

Em novembro de 2021, a prefeitura e o governo do Estado assinaram um convênio no valor de R$580 milhões para serem investidos na infraestrutura, mobilidade e transporte. Para Wilson Lima, é motivo de alegria ver os primeiros frutos dessa parceria, ainda mais por saber o nível de excelência exigido pelo prefeito David Almeida nas obras realizadas no município.

“Quando a prefeitura e o estado se unem, isso daqui é o resultado. Nós estamos nesse convênio trazendo respeito e dignidade às pessoas. Muitos aqui esperavam há muitos anos por um serviço como esse daqui. Muitos enfrentaram a poeira, enfrentaram a lama e hoje vão ter a oportunidade de passar por uma rua pavimentada. É isso que acontece quando os políticos se unem. Estive por diversas vezes nesses bairros e hoje estou tendo a oportunidade de voltar com o prefeito David Almeida, que é aliado da cidade Manaus. Um prefeito que respeita a população e isso traz resultado positivo para todos”, disse Lima.

Agradecimento

Morador da rua Nhamundá, na Praça 14 de Janeiro, há mais de 40 anos, o técnico de Obras, Marlon Lopes afirmou ser motivo de alegria ver a via onde cresceu asfaltada.

“Desde que eu nasci, na década de 70, moro nesta rua. Então, quero agradecer muito ao prefeito David Almeida e ao governador Wilson Lima. Agora fomos contemplados com as 13 ruas da Praça 14 de Janeiro. Essa é uma parceria que dá certo. Uma ação conjunta que só quem ganha é o povo. Vai melhorar muito para a cidade. Vamos ganhar com isso”, concluiu o morador.

