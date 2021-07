David Almeida destaca a importância do descarte correto dos resíduos pela população

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou, nesta terça-feira, 13/7, o trabalho da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) na limpeza constante dos igarapés que atravessam a capital amazonense e que receberão o reforço de ações de conscientização, para que a população descarte resíduos em locais adequados.

“Diariamente, estamos removendo toneladas de lixo dos nossos igarapés, fazendo o transbordo. Este ano já foi mais de 1,5 tonelada de lixo retirada dos nossos igarapés, e nós ainda fazemos o transbordo, para que os detritos não desemboquem no rio. Agora nós estamos no igarapé do Quarenta, na avenida Silves, com a Semulsp fazendo essa remoção. O nosso trabalho é esse mesmo, de organizar e fazer a limpeza urbana, que é contínua”, enfatizou David Almeida.

Descarte correto

O chefe do Executivo municipal adiantou as ações de conscientização que a Prefeitura de Manaus está desenvolvendo, a fim de que a população manauense, de todas as zonas e bairros, entenda a importância do descarte correto dos resíduos.

“Estamos trabalhando a conscientização das pessoas, para que não agridam nossos rios, igarapés e mananciais dessa forma que prejudica, além do meio ambiente, as pessoas. Estamos finalizando um projeto de conscientização, e vamos demandar toda a população para que seja nossa parceira e possamos preservar nossa bacia hidrográfica”, explicou Almeida.

Comentarios