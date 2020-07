David Almeida desafia Amazonino a falar na CPI da Saúde, na Aleam

O ex-governador do Amazonas e ex-deputado David Almeida (Avante) protocolou, na manhã desta segunda-feira (27), um requerimento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pedindo à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde que o convide para depor aos seus membros sobre a pauta em investigação. David disse que, depois que ele for chamado, o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos) terá que fazer o mesmo, para prestar esclarecimentos sobre a situação da Saúde do Estado.

David Almeida lembrou que, na última quinta-feira (23), o seu nome foi citado por membros da CPI da Saúde, em processo de pagamento a fornecedores, quando esteve governador interino do Amazonas, em 2017. “Como eu não devo nada, eu estou me colocando à disposição da CPI, pedindo que a comissão aprove o requerimento, me convocando para prestar esclarecimentos. Eu não fui convocado, mas estou pedindo da CPI que aprovem o requerimento, porque eu tenho muito a contribuir e a falar sobre os problemas da saúde do Amazonas”, disse.

O ex-governador David Almeida avaliou que a CPI da Saúde é o lugar adequado para prestar os esclarecimentos sobre o que foi falado na semana passada, uma vez que os parlamentares que compõem a comissão estão analisando os fatos. Ele afirmou que se for convocado, fará muitas revelações. “Teremos muitas revelações de como eu peguei o Estado, em que circunstâncias eu assumi o Governo do Amazonas [em 2017] e em que circunstâncias eu o deixei. Se tivessem feito o que foi proposto pela minha equipe, hoje o Estado não estaria passando pelo que está passando na saúde”, salientou David.

Desde quando a criação da CPI da Saúde foi aprovada no Poder Legislativo estadual, com abertura para investigações do atual governo e dos governos anteriores, David Almeida disse que colocou o seu nome à disposição para falar e apresentar documentos da época da sua gestão. “Eu tenho documentos oficiais que quero disponibilizar para a CPI da Saúde e para a sociedade, para que nós saibamos verdadeiramente quem são os culpados pelo caos que se encontra a saúde pública do Amazonas”, disse David Almeida.

Diante da sua iniciativa de pedir aos membros da CPI da Saúde que o convoque, David Almeida observou que, depois de falar e apresentar documentos à comissão, o ex-governador Amazonino Mendes vai precisar fazer o mesmo. “Espero que ele [Amazonino Mendes] faça o mesmo que eu, com isenção. Que ele venha aqui e se prontifique. Que a CPI aprove o meu requerimento me convocando; e, após a minha convocação, não vai sobrar alternativa ao Amazonino, senão ele vir aqui e esclarecer o que eu vou mostrar na Assembleia Legislativa”, avaliou David.

Comentarios