David Almeida decreta estado de calamidade pública em razão das chuvas

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta segunda-feira, 13/3, que vai decretar estado de calamidade pública em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Manaus no último domingo, 12. O anúncio ocorreu durante intensificação dos trabalhos de resgate às vítimas soterradas na rua Pinto D’Água, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense.

O desmoronamento do barranco no Jorge Teixeira ocorreu em uma área de risco e atingiu aproximadamente 11 casas, que ficavam na parte de baixo do barranco. Oito corpos foram localizados no local do soterramento e três pessoas foram resgatadas com vida. Nesta parte da cidade, foram 96 milímetros de chuva, muito acima da média.

“Nós já temos contratos para essas ações e para facilitar o repasse de recursos federais, eu vou decretar calamidade pública. Inclusive, estava com o secretário nacional de Defesa Civil conversando sobre isso, e nós estaremos amanhã com o presidente (da República) levando todo o levantamento dessas áreas e do que aconteceu no dia de ontem. Já levo o decreto em mãos para o governo federal. Com isso, agiliza a tramitação da liberação de recursos”, informou Almeida.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou ainda que a prefeitura segue em ritmo acelerado dando assistência às famílias afetadas.

“Estamos desde a madrugada aqui. Temos 74 pessoas abrigadas em uma igreja e logo serão transferidas para uma escola na rua Topázio. Nós estamos pagando o Auxílio Aluguel para todos os moradores, vamos fazer a distribuição de cestas, colchões e auxiliar naquilo que for preciso. Nós vamos iniciar os trabalhos de cima para baixo, para que possamos resolver o problema”, assegurou o prefeito.

Ainda na noite de domingo, as secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Infraestrutura (Seminf), Assistência Social (Semasc) e de Limpeza Urbana (Semulsp) e Corpo de Bombeiros iniciaram junto com os moradores, uma força-tarefa para tentar encontrar sobreviventes. A Semasc deu abrigo às famílias de casas próximas ao local do deslizamento.

Mais de 120 ocorrências

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou mais de 120 ocorrências de Defesa Civil e Trânsito por toda a cidade durante o domingo. Uma operação conjunta foi feita para atender os bairros mais afetados da capital amazonense.

Na noite de sábado, o Sistema Nacional de Defesa Civil emitiu um alerta de chuva acima da média na capital amazonense e, por meio da Central 199 da Defesa Civil, que funciona no CCC, mais de 105 ocorrências de Defesa Civil já tinham sido registradas até as 18h deste domingo. Com o apoio das secretarias de Assistência Social (Semasc) e Infraestrutura (Seminf), os bairros mais afetados foram atendidos em urgência, com uma operação conjunta.

A zona Norte foi a mais impactada nos bairros Monte das Oliveiras e Cidade Nova, com maior incidência de pontos de alagamentos e deslizamentos.

A previsão de chuva para este domingo, segundo o Centro de Atendimento e Monitoramento Meteorológico (Cemaden), era superior a 100 milímetros e, por isso, desde o início da madrugada, o status da cidade foi alterado para estágio de “Atenção”, quando os serviços e forças de segurança se preparam para múltiplas ocorrências de alto impacto.

Em menor escala, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também registrou 17 ocorrências de trânsito, com dois acidentes com danos materiais e um com vítima lesionada. Os semáforos inoperantes foram quatro, gerando um impacto médio no tráfego.

Os agentes municipais seguem atuando nas centrais telefônicas, registrando as ocorrências no Centro de Cooperação, que funciona 24 horas.