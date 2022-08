David Almeida confirma pagamento do Fundeb 2022 e a entrega de mais 214 escolas reformadas até o final do ano

O prefeito de Manaus, David Almeida, garantiu que pagará, ao final do ano, o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), além de entregar mais de 214 escolas reformadas. “Nossa meta é transformar a Educação de Manaus na melhor do país com a valorização do servidor e da melhor estrutura educacional”, declarou o prefeito nesta terça-feira (9).

Em 2021, David Almeida pagou o maior abono do Fundeb da história dos professores municipais, contemplando mais de 15,5 mil servidores da Semed com gratificações que variavam de R$ 6,5 mil a quase R$ 22 mil, totalizando mais de R$ 133 milhões. Outro marco histórico foi a inclusão de servidores administrativos como merendeiros e vigias que nunca tinham recebido abono do Fundeb.

“Vou pagar Fundeb sim, mas para quem merecer, ano passado eu paguei para todo mundo, agora nós vamos buscar resultados, eu quero continuar pagando os melhores salários, abonos, aumento, progressões, retroativos, mas dando resultados, porque assim as crianças vão ser beneficiadas”, afirmou David Almeida.

O anúncio do pagamento do Fundeb 2022 foi feito durante a reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Umberto Calderaro Filho, localizado no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus.

No local, David Almeida ressaltou que diariamente faz questão de fiscalizar todas as determinações dos contratos de obras, para que sejam cumpridas, tanto nas obras das escolas quanto no asfalto, nas unidades de saúde do município, e quaisquer outras atividades realizadas pela Prefeitura de Manaus. O prefeito garantiu a entrega de 214 unidades de ensino que passam por obras de manutenção e reforma.

“São 214 escolas reformadas ou em reforma que nós vamos entregar até o final do ano e. em um ano e meio, nós já entregamos 167 escolas reformadas e, com a bondade de Deus e o trabalho de toda nossa equipe, até o final do meu mandato, nós queremos ter ampliadas e reformadas todas as estruturas educacionais da Prefeitura de Manaus”, anunciou David Almeida.