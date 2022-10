David Almeida comemora o aniversário de 353 anos de Manaus

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, neste domingo, 23/10, da última noite de festa do Boi Manaus e comemorou, à meia noite, o aniversário de 353 anos da capital amazonense ao lado de mais de 30 mil brincantes presentes no Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona Oeste da capital amazonense. Na ocasião, David Almeida destacou a nova realidade vivida pela cidade, pouco mais de um ano após a segunda onda de casos da Covid-19.

“Sofremos tanto no ano passado. A nossa cidade foi a mais impactada pela Covid-19 e esse povo guerreiro, povo hospitaleiro, povo trabalhador, conseguiu dar essa volta por cima. A presença do público aqui demonstra o sucesso da festa, que resgatou os trios, a Feirinha do Tururi. Trouxemos de volta o evento para o Sambódromo. Homenageamos Klinger Araújo, Arlindo Junior e Zezinho Corrêa, e valorizamos os artistas locais. Tudo isso, se junta a grande presença do público que só abrilhanta ainda mais o aniversário da nossa cidade. Manaus deu a volta por cima. Hoje vivemos uma nova realidade”, enfatizou Almeida.

Realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o “Boi Manaus 2022″ trouxe o tema “De Volta às Origens” e reuniu quase 60 mil pessoas nos três dias de festa.

O evento contou com 24 horas de shows, mais de 50 atrações distribuídas em três trios elétricos, com média de 16 atrações por noite. Na primeira noite do “Boi Manaus”, na sexta-feira, 21/10, um público rotativo de seis mil brincantes passou pelo evento de boi-bumbá. Já no sábado, 22/10, na segunda noite, mais de 20 mil pessoas lotaram o Sambódromo para brincar ao som do ritmo amazônico do “dois pra lá, dois pra cá”.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que a festividade em comemoração ao aniversário de Manaus mostrou, mais uma vez, a transversalidade do trabalho realizado pela gestão do prefeito David Almeida.

“Fizemos uma grande festa para comemorar os 353 anos da nossa querida Manaus. Nada mais justo que toda a prefeitura trabalhasse para entregar dias alegres e festivos para a nossa população. Tivemos a Feirinha do Tururi, a Maratona Internacional de Manaus e essa grande festa que foi o Boi Manaus. Tudo isso só é possível devido ao trabalho integrado realizado pelas diferentes secretarias municipais. Essa é uma orientação do prefeito David Almeida e quem ganha é a nossa população”, destacou Alonso.

O local contou também com área de exposição e venda de artesanatos e áreas gastronômicas posicionadas em pontos estratégicos do Sambódromo. “Estamos muito felizes com o resultado das vendas, o Boi Manaus é um grande evento reconhecido na cidade, esse último dia de vendas foi muito importante para o nosso faturamento”, disse o empreendedor Chrystian McComb.

No último dia do “Boi Manaus 2022” passaram pelo “Boi Elétrico” as atrações: Toada de Roda; Rei Azevedo; Curumins da Baixa; Robson Jr.; Márcia Siqueira; Márcia Novo; Klinger Jr.; Fabiano Neves; Prince do Caprichoso; Carlinhos do Boi; Batucada; Sebastião Jr.; Leonardo Castelo; Edmundo Oran; Arlindo Neto; Boi Garanhão e finalizando a programação o cantor Patrick Monteiro.

Pesquisa

Um dos diferenciais do “Boi Manaus” foi uma pesquisa de satisfação realizada em parceria com a Universidade Nilton Lins, uma maneira de projetar e melhorar o evento em cada edição, conforme explica a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

“Assim como no #SouManaus, o Boi Manaus 2022 terá seus indicadores, nós estamos com 42 pesquisadores, 10 professores da Universidade Nilton Lins em uma parceria. São universitários de turismo, história, comunicação social que estão pesquisando o perfil do turista nesse evento, a receptividade da população local, como os permissionários que estão aqui com gastronomia, bebidas e artesanato que também enxergam o evento como oportunidade de geração de postos de trabalho e geração de emprego”, explicou.

Sustentabilidade

O “Boi Manaus 2022” está mais verde do que nunca, o evento recebeu a certificação de sustentabilidade “Tesouro Verde” e garantiu a preservação de uma área de 3.197,37 metros quadrados de vegetação nativa. O selo também garantiu ao evento 243,00 tC02 e emissão evitada-carbono estocado.

Assessoria