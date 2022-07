David Almeida assina reajuste de 11,73% para servidores da Semsa e convoca 50 médicos aprovados em concurso

MANAUS — Como parte da política de valorização do servidor, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta segunda-feira, 11/7, o reajuste salarial de 11,73% para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e o decreto de nomeação de 50 médicos aprovados em concurso público.

Além da melhoria salarial, o prefeito também assinou 200 progressões de profissionais da rede municipal de saúde e destacou o desempenho do trabalho realizado pelos servidores.

“Temos a melhor saúde básica do país e queremos que os salários e as condições de trabalho sejam as melhores, agradeço cada um pela dedicação em prol da nossa população, essas são as três boas notícias do dia para os melhores servidores de saúde básica do Brasil”, destacou Almeida.

A mensagem do Executivo com a proposta de reajuste salarial foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) e será concedida em duas etapas, nos meses de julho e novembro. A Semsa conta com mais de 11 mil servidores, entre efetivos e ocupantes de cargos em comissão.

Concurso

O concurso da Semsa, realizado em abril, ofereceu 124 vagas para o cargo de médico em 19 especialidades. No total, foram 1.758 profissionais inscritos para concorrer às vagas de clínico geral, anestesiologista, cardiologista, cirurgião, médico do trabalho, endocrinologista, epidemiologista, ginecologista-obstetra, infectologista, intensivista neonatologista, neonatologista, neuropediatra, patologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, ultrassonografista e urgencista.

Para o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, as medidas representam a valorização do servidor de saúde e fortalecem o trabalho que vem sendo feito na atenção primária, reconhecido como o melhor do país se considerados os parâmetros do programa nacional Previne Brasil.

“O prefeito David Almeida, desde o início de sua gestão, não tem medido esforços para que a saúde básica avance em Manaus. Com a nomeação dos novos médicos vamos dar mais um passo no atendimento oferecido nas unidades de saúde, inclusive nas especializadas. Ao mesmo tempo, a atual gestão honra o compromisso com o reajuste salarial e a progressão de servidores de carreira, contribuindo para que as equipes tenham as melhores condições para desempenhar os serviços que oferecem à nossa população”, afirmou Djalma.