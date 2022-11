David Almeida assina ordens de serviço para construção de duas UBSs de grande porte

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na manhã desta quarta-feira, 9/11, as ordens de serviço (OSs) para a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma delas localizada no bairro Compensa, zona Oeste, e a outra no São José, zona Leste. As duas unidades terão porte 4, o de maior padrão a compor a rede de assistência da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com estrutura de dois pisos e área construída superior a 1,2 mil metros quadrados.

Com o início das obras de duas UBSs, aumenta para dez o número de unidades de saúde de grande porte em construção, das quais oito são viabilizadas pelo modelo de parceria público-privada.

“Vamos cobrir essas áreas que possuem vazios assistenciais, estamos melhorando essas estruturas para dar uma melhor condição de atendimento para a população da cidade de Manaus, e isso dá um salto de qualidade muito grande na saúde básica da nossa cidade. Com essas duas, já são 8 que nós demos ordem de serviço e, até o final do mandato, estaremos entregando entre 15 e 20, fazendo com que tenhamos as melhores estruturas do Brasil também de saúde básica”, garantiu Almeida, durante assinatura realizada na sede da Semsa, localizada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

No total, serão construídas na atual gestão 15 unidades deste tipo, visando ampliar o acesso dos usuários aos serviços básicos de saúde nas zonas Urbana e Rural e cobrir vazios assistenciais, levando assistência e atendimento até as populações que vivem em locais ainda descobertos ou com oferta insuficiente de serviços.

“Agradecemos ao prefeito David, onde a cada dia ele fortalece e compõe uma rede de assistência melhor para nossa cidade. Temos esse objetivo de continuar ampliando os atendimentos para oferecer mais segurança e qualidade nos serviços de assistência e prevenção à população”, enfatizou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

As unidades com obras já iniciadas irão atender a população da região do Parque das Tribos, São Francisco, Novo Aleixo, Viver Melhor no Lago Azul, Parque Mosaico, Nova Cidade, Morro da Liberdade e Tarumã.

Novas UBSs

As duas novas unidades compõem o conjunto de 100 obras programadas pela atual gestão para ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS) na capital, e estarão localizadas na rua Piracutu, s/nº, no bairro São José Operário (Área Institucional A3, loteamento Colina do Aleixo) e na rua 23 de Dezembro, Compensa 2.

As unidades de porte 4 estão projetadas pela Prefeitura de Manaus para realizar até 1,2 mil atendimentos diários, com serviços de atenção primária à saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, visitas domiciliares, acompanhamento de programas sociais e ações de promoção e assistência à saúde materno-infantil, do adolescente, do adulto e do idoso.

Com mais 50 ambientes, distribuídos em dois pisos, as unidades contam com recepções, salas de espera, consultórios médicos, consultórios odontológicos, consultório farmacêutico, escovódromo, farmácia, posto de coleta de exames e salas de vacina, inalação, procedimentos, acolhimento, observação, curativos, lavagem, esterilização, além de ambientes administrativos e multifuncionais.