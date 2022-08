David Almeida assina ordem de serviço para reformar feira do Armando Mendes

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na manhã desta terça-feira, 23/8, a ordem de serviço para o início das obras de reforma da feira municipal do Armando Mendes, na zona Leste da cidade. Ao todo, serão investidos mais de R$ 530 mil em melhorias estruturais e elétricas no local.

Durante o evento, que reuniu feirantes e moradores do bairro Armando Mendes, o prefeito ressaltou que a gestão tem buscado os melhores serviços públicos para a cidade de Manaus e que as obras na feira municipal iniciarão de forma célere, evitando prejuízo aos feirantes.

“Nós fizemos todo o planejamento para recuperar as 43 estruturas de mercados e feiras administrados pela Prefeitura de Manaus. Existem estruturas de mercados como essa, como a do Japiim, que estão abandonadas há 40 anos. Com essa reforma, nós vamos fazer o possível para que a obra possa se desenvolver o mais rápido e que a gente possa, minimamente, causar transtornos aos feirantes. Eles vão ter banheiros novos, nova iluminação, nova fiação, novos equipamentos de trabalho, vamos dar dignidade a todos. Após o término dessas obras, nós seremos e teremos a melhor estrutura de mercados e feiras do Brasil”, assegurou Almeida.

Administrada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a feira será contemplada com a troca de toda a estrutura metálica, cobertura, revestimento, piso, instalações elétricas, drenagem, pintura interna e externa, entre outros serviços. Além da reforma, os permissionários serão contemplados com novos equipamentos de trabalho. A feira também faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado, em dezembro do ano passado, para a reforma de mais de 30 feiras e mercados da capital. Aproximadamente R$ 25 milhões foram disponibilizados para a execução das obras.

“O Armando Mendes ganha um presente, diga-se de passagem, na semana do Dia do Feirante. Há mais de 28 anos, essa feira não recebia nenhuma intervenção, mas esse convênio, essa parceria, traz consigo a esperança de um novo amanhã e esse amanhã começa hoje para o Armando Mendes. A zona Leste, nesta semana, irá reviver dias de glória, pois não somente a feira do Armando Mendes, mas também as outras feiras da zona irão receber dignidade merecida pelos feirantes”, completou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

A feira municipal do Armando Mendes surgiu na década de 1980 e sua última reforma foi em 1994. Possui 67 permissionários e área total de 1.260 metros quadrados. Gera 201 empregos diretos e mais de 5 mil indiretos.

“Glória a Deus, veio o prefeito, o secretário aqui. E, agora, vamos dar início a nossa reforma, para o benefício de todos nós, feirantes, e para dar o melhor para os nossos clientes que merecem. Quero agradecer a todos que estão juntos conosco nessa batalha. Estamos muito felizes com essa vitória”, agradeceu a feirante Socorro Carvalho.

Assessoria