David Almeida assina ordem de serviço da reforma da feira municipal do Japiim

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na manhã desta quarta-feira, 30/3, a ordem de serviço para o início das obras de reforma da feira municipal do Japiim, localizada na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul. A ação faz parte do programa de desenvolvimento econômico “Mais Manaus”, na qual 36 feiras e mercados serão revitalizados ainda em 2022.

“Manaus tem 43 feiras e mercados administradas pela gestão municipal. Dessas, 36 serão reformadas ainda neste ano, visando o trabalho que estamos fazendo na produção rural. Vamos asfaltar, juntamente com o Estado, alguns ramais para fomentar a fruticultura, horticultura, avicultura e piscicultura para que possamos motivar os nossos produtores para que eles possam trazer seus produtos para as feiras e mercados, com o padrão de qualidade da prefeitura. Queremos que as pessoas parem nas nossas feiras, se sintam atraídas para consumir os produtos da nossa cidade”, enfatizou Almeida.

Também conhecida como “União da Feira Coberta do Japiim II”, o local foi inaugurado em 1971 pelo então prefeito Jorge Teixeira. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior, serão mais de meio milhão investidos, oriundos do tesouro municipal, para resgatar a dignidade do espaço público, esquecido há mais de 30 anos pelos gestores.

“Aqui, na feira do Japiim, faremos a troca da cobertura metálica, piso, banheiros, toda a estrutura será revitalizada, com investimento de R$ 600 mil. São 30 anos que passaram sem uma pintura, uma reforma. Se passaram muitos anos em esquecimento. Não tem como olhar para esse espaço e não lembrar que existem valorosos permissionários que, diariamente, estão aqui trabalhando atrás do seu sustento. Como ex-feirante, sou grato pela oportunidade de ajudar a mudar a realidade dos feirantes. Agora, o prefeito de Manaus determinou que as feiras voltassem a ter protagonistas na gestão pública”, afirmou Júnior.

Há 52 anos trabalhando na feira do Japiim, o feirante Manuel Moura, mais conhecido como Seu Moura, fez questão de agradecer ao prefeito David Almeida pela reforma no espaço público e ainda revelou que após muitas gestões, ele voltou a sonhar com um futuro melhor.

“Sou um dos feirantes mais antigos desse espaço e posso falar o que almejamos após tanto tempo de esquecimento. Sei que os engenheiros fazem um bom trabalho, mas fico feliz em ser ouvido pela Semacc, pois ninguém sabe mais da realidade e necessidade do feirante do que o próprio trabalhador. Voltamos a ser ouvidos. Eu agradeço pela presença do prefeito e do secretariado que estão aqui, vendo de perto o estado do local. Agora, sinto que nossa realidade vai mudar e que a população voltará a frequentar esse local tão tradicional no Japiim”, finalizou.

✔ Semcom