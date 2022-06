David Almeida assina 250 progressões de profissionais da Semed

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta quinta-feira, 2/6, 250 progressões da rede municipal de ensino. A ação faz parte do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) de servidores, no Plano de Valorização dos Profissionais da Educação. A assinatura aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Desde o início da gestão, o prefeito David Almeida trabalha para finalizar esse processo histórico, com tratamento remuneratório digno aos profissionais da educação.

“Hoje, nós estamos assinando mais uma etapa das progressões conforme prometido para resolver as questões funcionais dos nossos servidores da educação. Estamos trabalhando para fazer de Manaus uma cidade cada vez melhor para se viver também na educação”, disse Almeida.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, afirmou que as assinaturas darão continuidade ao programa de valorização dos profissionais da educação.

“Isso demonstra que a valorização do servidor é uma prioridade para a prefeitura. Estamos trabalhando para que todo profissional da educação venha evoluir e tenha a vida funcional atualizada”, destacou a secretária.

A publicação dos atos será realizada nesta sexta-feira, 3/6, no Diário Oficial do Município (DOM).