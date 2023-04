David Almeida anuncia Secretaria de Habitação e recriação do Procon municipal

A Prefeitura de Manaus terá uma Secretaria de Habitação, novidade administrativa que se somará à recriação do Procon municipal, foi o que declarou o prefeito de Manaus, David Almeida, na noite desta terça-feira, 12/4, em entrevista à Rádio Mix. O Procon ampliará as ações de defesa dos direitos do consumidor e a Secretaria de Habitação capitaneará o programa habitacional do município. No mês passado, o prefeito esteve com o presidente Lula, ocasião em que obteve a promessa de investimento federal para a construção de 5 mil unidades habitacionais, prioritariamente destinadas às famílias que vivem em áreas de risco.