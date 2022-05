David Almeida anuncia mais 14 frentes de trabalho do “Asfalta Manaus”

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou ontem (11), uma série de fiscalizações nas seis frentes de trabalho do programa “Asfalta Manaus”, que visa levar dignidade e segurança à população manauara, por intermédio da recuperação viária de mais de 10 mil ruas espalhadas por todos os bairros da cidade, ainda neste ano. A ação foi acompanhada pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior.

“Nós temos seis frentes de obras já com a ordem de serviço dada e vamos lançar mais 14. Assim, teremos 20 equipes trabalhando, simultaneamente, na nossa cidade. Com a chegada do sol, os trabalhos vão avançar. Estamos fazendo a aplicação de cinco a sete centímetros de camada asfáltica nas ruas de Manaus. Estamos chegando às vias secundárias e essas ruas são os quintais dos moradores. Quando você faz esse investimento, você está melhorando a qualidade de vida da população. A nossa intenção é até o final do ano poder concluir a nossa meta de 10 mil recuperadas na nossa cidade”, enfatizou Almeida.

De acordo com a Seminf, na última semana, foram recuperadas mais de 500 ruas pela capital. Buscando manter esse ritmo de trabalho, o gestor municipal acompanhou os serviços realizados nos bairros Nova Cidade, Santa Etelvina, Nova Conquista e Nossa Senhora das Graças, e destacou a mudança que as obras estão trazendo para a população.

“Por onde andamos, estamos vendo a felicidade no rosto dos moradores com a chegada do asfalto no seu bairro. Estamos mudando a realidade de famílias que já sofrem há décadas com o descaso do poder público. Vamos chegar em todos os bairros e transformar a infraestrutura viária de Manaus em referência para todo país”, afirmou o prefeito.

A ação envolve mais de 500 máquinas, um efetivo de mais de 600 servidores, além de toneladas de massa asfáltica, que serão empregadas na execução da obra que chegará a todos os bairros da capital, transformando ruas com pequeno, médio e grande fluxo.

Reforma

Durante as fiscalizações, o prefeito David Almeida também visitou o complexo esportivo Amadeu Teixeira, localizado no Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. O espaço sofreu com vandalismo e assaltos nos últimos anos e será totalmente revitalizado pela gestão municipal, além de ganhar um reforço na segurança patrimonial do espaço.