David Almeida acompanha início da nova etapa da vacinação contra Covid-19

Neste domingo, 31/1, a Prefeitura de Manaus deu início à nova etapa da campanha de imunização contra à Covid-19, com a antecipação da vacinação dos idosos com 75 anos ou mais. Ação foi acompanhada de perto pelo prefeito David Almeida, que visitou todos os cinco postos instalados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em diferentes zonas da cidade e adiantou que a meta da Prefeitura é finalizar a vacinação dessa faixa etária até o próximo dia 10.

David Almeida explicou que a antecipação da nova fase da vacina se deu pelo desejo de acelerar o processo de imunização da população. Ele revelou que a média diária ficou em torno de 3 mil atendimentos, sendo que as equipes de saúde da Semsa podem atender de 10 a 12 mil por dia. Graças a essa ação, o prefeito anunciou que a expectativa é de imunizar todos os idosos com 75 anos ou mais em até dez dias.

“Nós antecipamos a vacinação para poder acelerar o início do processo de imunização da população. Nosso desafio é finalizar essa primeira dose da vacina nos próximos dez dias”, afirmou David Almeida.

A campanha de imunização, coordenada pela Semsa, foi acompanhada de perto pelo prefeito que não escondeu a alegria de ver a população sendo vacinada contra a Covid-19. Para ele, esse é o principal passo para vencer a segunda onda da doença no nosso Estado.

“É emocionante ver a alegria das pessoas com essa vacinação. Os profissionais da saúde têm se comportado como heróis nesse momento difícil, o momento mais difícil da nossa história. Ver a população sendo vacinada, imunizada, isso nos dá um alívio por saber que vidas serão salvas e Manaus vai sair dessa situação adversa em que se encontra”, frisou.

Gratidão – A aposentada Dilce Nascimento da Silveira, 75 anos, foi uma das idosas contempladas com a antecipação da vacina. Ela revelou que se emocionou ao ser informada da mudança no calendário da campanha e agradeceu a decisão da tomada pela Prefeitura de Manaus. “A minha sensação é de felicidade, porque eu achava que eu não ia conseguir ser vacinada. Estou muito feliz e parabenizo a todos os envolvidos”, disse a aposentada.

Locais – Os locais de vacinação, com a modalidade drive-thru e ponto fixo, são o Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e Shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

Não é necessário que o idoso resida na mesma área de localização dos postos de vacinação, podendo optar por qualquer um deles.

*Com informações da assessoria

Comentarios