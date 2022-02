David Almeida abre ano letivo para mais de 220 mil alunos da rede municipal

Na manhã desta segunda-feira (14), o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou completamente revitalizada e ampliada a escola municipal Nestor José Soeiro do Nascimento, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste, durante solenidade que marcou o início das aulas presenciais para mais de 220 mil alunos em 480 escolas coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Hoje é um dia histórico. Pela primeira vez, os alunos da rede pública municipal e estadual estão indo para as aulas com o Passe Livre estudantil, e nós estamos celebrando essa data com a reinauguração dessa escola, que ficou dois anos fechada para reforma, demos prioridade e continuidade, ampliamos a estrutura da escola, novo centro de informática, tudo novo. E, agora, nós vamos trabalhar para transformar a educação, seremos a melhor educação básica do Brasil”, ressaltou o prefeito David Almeida.

A reforma foi feita com recursos próprios da Prefeitura de Manaus, após a escola ficar fechada desde 2019. Ao todo, a escola vai atender 830 alunos matriculados nos três turnos, sendo 578 alunos do 1º ao 5º ano matutino e vespertino, e 252 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1º e 2º segmento.

No local, foi realizada a troca total do telhado, renovação da parte elétrica e hidráulica, além da construção de uma área coberta para atividades lúdicas e esportivas. A unidade conta também com nove salas de aula reformadas, biblioteca, três banheiros, sendo um para alunos inclusos,rampa para cadeirantes e um Centro de Tecnologia da Educação (CTE) para atividades pedagógicas alternativas.

“A aula presencial é muito importante. Nós estamos trabalhando a questão do reforço escolar, para que esse problema causado pela pandemia seja recuperado pelas aulas presenciais. Essa escola não funcionava, e, hoje, temos uma nova escola, um centro de tecnologia como nunca teve e agora nós estamos com o retorno 100 % presencial e esperamos que 2022 seja um ano muito melhor”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino.

Aulas presenciais

Seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde, as 480 das 510 escolas, que iniciaram as atividades presenciais para 220.404 alunos, estão equipadas com dispensers de álcool em gel, sinalização de distanciamento, higienização das mãos, e a obrigatoriedade do uso da máscara. Com o avanço da campanha de vacinação que alcança crianças da faixa etária de cinco anos em diante, e os professores vacinados, a prefeitura promove um retorno seguro à sala de aula. Nenhum aluno, mesmo ainda não estando vacinado, está sendo impedido de entrar no ambiente escolar.

Os 22.221 estudantes das outras 30 unidades escolares, que passam por adaptações, intervenções e revitalizações necessárias, terão retorno gradual enquanto continuam na modalidade remota, com aulas na TV aberta nos canais 20.3, 20.4 e no canal no YouTube do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da Semed.

Passe Livre Estudantil

Com a programação do início do período letivo presencial nesta segunda-feira, todos os estudantes dos ensinos infantil, a partir dos 5 anos, fundamental e médio da rede pública possuem gratuidade no transporte coletivo neste mês de fevereiro. A medida tem o objetivo de oferecer mais tempo para o cadastro e atualização dos dados dos alunos no sistema de bilhetagem do Passe Livre Estudantil.

Os alunos devem conferir no site estudantes.manaus.am.gov.br se os dados pessoais, como Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o comprovante de residência, estão atualizados na escola em que estão matriculados. Caso não estejam, é recomendado realizar os ajustes necessários na própria escola, a partir desta segunda-feira, quando as unidades de ensino retornam às atividades presenciais.