Datafolha: eleitores de Lula creem que ele fez menos do que o esperado

Dos eleitores que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, 25% acreditam que ele fez menos do que se esperava dele, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje.

Se levarmos em conta todos os eleitores, metade acredita que Lula poderia ter feito mais.

Apesar disso, a maioria que votou em Lula aponta estar satisfeita com os primeiros meses do novo governo e acredita que ele fez o que era esperado. Isso representa 37% dos seus eleitores declarados. Quando levamos em conta todo o eleitorado, esse número cai para 25%.

O Datafolha ouviu 2.028 pessoas, de 16 anos ou mais, em 126 municípios pelo Brasil entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

38% aprovam governo Lula

Após três meses completos do terceiro mandato de Lula, a aprovação do presidente é de 38%, de acordo com pesquisa Datafolha. A reprovação é de 29%.

Segundo a pesquisa, 38% consideram o governo Lula até aqui ótimo ou bom, 30% acham que é regular, 29% apontam como ruim ou péssimo, e 3% não souberam opinar.

Na comparação com o governo de Jair Bolsonaro, após os três primeiros meses, Lula tem leve vantagem, já que o ex-presidente tinha 32% de aprovação. Na comparação com seus mandatos anteriores, Lula perde para os dois períodos. Em 2003, Lula tinha aprovação de 43% dos entrevistados, e em 2007, 48% de ótimo ou bom.