Darlan Romani é campeão mundial indoor no arremesso de peso

O brasileiro Darlan Romani é o novo campeão mundial indoor do arremesso de peso. Na noite deste sábado em Belgrado (Sérvia), tarde no Brasil, o atleta alcançou a marca de 22,53m na terceira das seis tentativas da final e superou o atual bicampeão olímpico, Ryan Crouser, dos Estados Unidos, que não perdia uma competição havia três anos. Ele fez 22,44m e terminou com a prata. Tomas Walsh, da Nova Zelândia, duas vezes bronze nas últimas duas Olimpíadas, ficou em terceiro com 22,31m.

Romani superou e muito a melhor marca da carreira em competições indoor. Em fevereiro do ano passado, ele havia alcançado 21,71m em Cochabamba, na Bolívia. A marca deste sábado ficou a 29 centímetros do recorde mundial, que pertence a Crouser. Após o quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro atinge o auge da sua trajetória, que inclui um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e outros dois nos Jogos Mundiais Militares, em 2015 e 2019. O catarinense de Concórdia também havia ficado em quarto no Mundial de Atletismo de 2019. É o quinto ouro da história do Brasil no Mundial Indoor, disputado de dois em dois anos desde 1985. O país ainda tem cinco pratas e seis bronzes. A atual edição termina começou na sexta-feira e termina neste domingo. Por conta da pandemia, a edição de 2020 foi cancelada. A próxima será em 2023, na cidade de Nanjing, na China. 🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Globo Esporte