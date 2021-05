Danilo Gentili está com Covid: “Conto com as orações de vocês”

O apresentador Danilo Gentili, 41, afirmou na noite de segunda (3), por meio de suas redes sociais, que recebeu diagnóstico de Covid-19. “Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje (segunda)”, escreveu ele no Twitter.

“Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e, por isso, conto com as orações de vocês nesses próximos dias”, completou.

Gentili afirmou também que, mesmo com o seu afastamento das gravações do The Noite (SBT), a atração conta com uma frente de programas e, portanto, o talk show segue inédito pelos próximos dias.

O nome de Gentili vem sendo apontado como possível candidato à Presidência em 2022. O MBL (Movimento Brasil Livre) contratou uma pesquisa para testar o nome dele na disputa. Com 4%, Gentili apareceu empatado com Luciano Huck, João Doria, Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes. A pesquisa é do IPE (Institutos de Pesquisa & Estratégia).

O coordenador nacional do MBL, Renan Santos, diz que a ideia de incluir o nome de Gentili em uma sondagem surgiu depois que eles viram pipocar nas redes uma campanha para lançar o humorista à sucessão de Jair Bolsonaro.

As manifestações começaram depois que a Câmara dos Deputados apresentou um pedido de prisão contra o Gentili ao STF (Supremo Tribunal Federal). O humorista declarou, em março, que a população deveria entrar no Congresso e “socar todo deputado”.

Após divulgar que recebeu diagnóstico de Covid, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) respondeu para o apresentador no Twitter: “Melhoras, meu presidente”.

