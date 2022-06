Daniela Mercury é flagrada admirando bumbum de dançarina Brunna Gonçalves

SALVADOR — Um vídeo que mostra um verdadeiro flagra da cantora baiana Daniela Mercury, 56, admirando os dotes físicos da dançarina Brunna Gonçalves, 30, tem dado o que falar. O momento poderia passar despercebido não fosse o fato inusitado de ter sido a própria Ludmilla, 27, namorada de Brunna, quem postou.

“Daniela, eu te entendo, mulher”, escreveu Lud na publicação ao marcar a própria baiana. Nas imagens, ambas estão em um trio elétrico, e enquanto Brunna faz um discurso com um short bem cavado, Daniela olha várias vezes para o bumbum dela.

Ao levar o “flagra” na esportiva, Daniela repostou o vídeo e retrucou com bom humor. “Aí você me quebra. Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu [Verçosa], claro”, brincou.

Na sequência, Ludmilla ainda respondeu no mesmo tom. “Olhar não faz mal não, Dani! Tá tudo em casa. Beijão pra vocês. Estou esperando vocês num Numanice, hein?”, falou ela ao convidar o casal para um show.