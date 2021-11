Daniel Alves volta ao Barcelona após cinco temporadas

O lateral-direito Daniel Alves foi anunciado nesta sexta-feira (12) como reforço do Barcelona (Espanha) até o fim da temporada 2021/2022. O jogador de 38 anos participará dos treinos já a partir da próxima semana, mas só poderá estrear em janeiro, quando abre a janela para transferências no futebol europeu.

O veterano retorna cinco temporadas após deixar o Barça para reforçar a Juventus (Itália). Entre 2008 e 2016, período em que vestiu a camisa azul e grená pela primeira vez, foram 391 jogos, 23 gols e 23 títulos (entre eles três Campeonatos Espanhóis, três Ligas dos Campeões e três Mundiais de Clubes). Na nota em que anuncia a volta do brasileiro, o time catalão o considera o “maior lateral-direito da história do clube”.

Além da Juventus, Dani Alves passou também por PSG (França) e São Paulo. No Tricolor, onde teve uma saída conturbada, após se recusar a treinar em razão de atrasos salariais, o lateral atuou em 95 partidas, marcando dez gols e conquistando o título paulista deste ano. A última atuação pelo clube do Morumbi foi em 25 de agosto, quando participou do empate por 2 a 2 com o Fortaleza, pela Copa do Brasil.

Medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão) com a seleção masculina, o defensor tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo do ano que vem, no Catar. Ele esteve nas edições de 2010 e 2014. Antes do Mundial de 2018, sofreu uma lesão no joelho direito que inviabilizou sua convocação. O último jogo pela amarelinha foi em 9 de setembro, quando substituiu o também lateral Danilo na vitória de 2 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias.

As informações são da Agência Brasil.

