Daniel Alves ficará preso sem direito a fiança acusado de violência sexual

A Justiça espanhola determinou prisão preventiva e sem fiança para o jogador brasileiro Daniel Alves, nesta sexta-feira (20), por conta de um processo que ele responde por suposta agressão sexual.

Ex-lateral do Barcelona e convocado para a seleção na Copa do Catar de 2022, Daniel Alves foi detido ao prestar declaração, nesta manhã, em uma delegacia de Barcelona. O brasileiro saiu do depoimento em um carro da polícia, que o levou a uma sede da Justiça, onde ele ficou sob custódia judicial.

Após a detenção, a Promotoria da Catalunha pediu prisão preventiva sem fiança para o jogador, o que foi acatado pela Justiça.

Até a última atualização desta notícia, a polícia catalã ainda não havia informado o motivo pelo qual o jogador foi detido durante o depoimento – não havia um mandado de prisão inicial contra ele.

O jornal catalão “La Vanguardia” afirmou que a suposta vítima também prestou um novo depoimento nesta sexta. De acordo com o jornal, ela disse ter sofrido violação.

A defesa de Alves também ainda não havia se pronunciado sobre o caso até a última atualização desta notícia.

O caso

A polícia da Catalunha, que abriu a investigação sobre o caso, afirma que:

O suposto crime ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona;

Segundo fontes policiais ouvidas pela agência de notícias Reuters, ela disse que o jogador a tocou debaixo de sua saia;

Já o jornal catalão “La Vanguardia” afirmou que a vítima alegou ter sofrido violação sexual por parte de Alves em depoimento nesta sexta-feira (20).

Após o suposto crime, a mulher se queixou com funcionários da boate;

A direção da discoteca chamou então a polícia, mas quando os policiais chegaram ao local, o brasileiro já havia ido embora, de acordo com a denúncia;

A polícia da Catalunha abriu então um inquérito para investigar o caso e, há dez dias, denunciou Daniel Alves à Justiça;

A Justiça abriu uma investigação própria – na Espanha, juízes podem investigar um caso antes de levá-lo a julgamento;

Alves, portanto, ainda não é considerado réu;

Em entrevista a um programa de TV na Espanha, ele alegou que estava apenas dançando, sem invadir o espaço de ninguém.

“Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nestes anos todos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, declarou o jogador, que se queixou também dos danos da denúncia à sua família.

O brasileiro, de 39 anos, atualmente joga no Pumas, do México e é casado com a modelo canária Joana Sanz.

