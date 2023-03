Daniel Alves faz greve de fome na prisão após divórcio

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador Daniel Alves estaria fazendo greve de fome no presídio após o suposto divórcio da esposa, a modelo Joana Sanz. Segundo a Cuatro TV, emissora em Barcelona, o jogador estaria sem comer desde que foi comunicado da decisão na última segunda-feira (13). Nesse mesmo dia, Joana fez um post nas redes sociais onde deixou subentendido que o casamento com Daniel chegou ao fim.

O jogador estaria “completamente arrasado e nervoso”, disseram fontes próximas a Daniel à TV espanhola. Dani Alves foi preso em 23 de janeiro de 2023, acusado de estuprar uma jovem em uma casa noturna de Barcelona. A agressão ocorreu em dezembro do ano passado.

O atleta, que teve o contrato rescindido com o clube mexicano Pumas após a prisão, deve ser julgado ainda em 2023 pelo Ministério Público espanhol pelo crime de agressão sexual. A pena prevista para o crime na Espanha é de quatro a doze anos.