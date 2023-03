‘Dani senta com carinho’ revela segredo de microbiquíni usado em vídeo

Meme na internet, a influencer paraense Daniele Lopes, de Tucuruí, no Pará, viralizou nas redes sociais, após publicar um vídeo dançando a música “Danny senta com carinho”.

Usando biquíni “minúsculo”, a tiktoker recebeu uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Até a última quinta-feira (2), o vídeo tinha 170,8 mil curtidas.

A maioria dos internautas, apostava que ela usava a peça virada, mas ela conta que, na verdade, é apenas um modelo menor.

Conhecida como “Dani senta com carinho”, a paraense já havia viralizado também com vídeo de dança, com transições sincronizadas.

Dani surpreendeu seguidores com a peça que deixava evidente a região íntima.

Depois de toda a repercussão, a influencer publicou um novo vídeo, dessa vez ironizando os comentários sobre o microbiquíni.

Agora, completamente vestida, ‘Dania senta com carinho’ gerou ainda mais comentários na Internet.

“Eu tô amando a repercussão que tomou. Fiquei surpresa com tanta gente repostando, comentando e até brincando com a situação”, comentou Dani.