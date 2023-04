Dalai Lama pede desculpas por gesto polêmico em vídeo com criança

Um vídeo do Dalai Lama cumprimentando um menino gerou críticas após o líder budista ter sugerido que o menino “chupasse sua língua”. O vídeo foi gravado em fevereiro deste ano, em um subúrbio da cidade Dharamsala, na Índia, onde o Dalai Lama reside em um templo. Durante o vídeo, o menino pergunta se pode abraçar o líder religioso, que aponta para sua bochecha e pede um beijo. Em seguida, o Dalai Lama aponta para seus próprios lábios e dá um beijo na boca do menino enquanto segura sua mão. Ele então encosta a testa na testa do menino e diz “e chupe minha língua”, antes de ambos se afastarem.

VEJA ABAIXO O POLÊMICO VÍDEO:

Embora colocar a língua para fora seja um tipo de cumprimento no Tibete, muitas pessoas consideraram a atitude do Dalai Lama imprópria e perturbadora. Os representantes do líder pediram desculpas pelo ocorrido, explicando que ele frequentemente brinca de maneira inocente e jocosa com as pessoas.

O Dalai Lama vive em exílio na Índia desde 1959, após fugir do Tibete em uma tentativa frustrada de obter independência da dominação chinesa. O episódio ocorreu durante um encontro com 120 alunos que haviam concluído um programa de treinamento oferecido por uma fundação.