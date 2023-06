Cursos da Ufam são renovados e têm melhorias nas avaliações do MEC

Dos oitos cursos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) avaliados pelo Ministério da Educação (MEC), cinco tiveram melhoria nos conceitos e três mantiveram a mesma posição. As avaliações foram realizadas no início do mês de junho e divulgadas pelo ministério no início da semana. Todos os cursos da Ufam tiveram a renovação aprovada e nenhum baixou de conceito.

Nas avaliações dos cursos, são levadas em conta as três dimensões: organização didático-pedagógica; corpo docente; e infraestrutura. O conceito é o resultado a partir da média obtida dos indicadores das três dimensões. Foram avaliados os cursos de Química, Biologia, Matemática, Física, Engenharia de Software e Letras – Língua Japonesa.

Sete cursos são ministrados em três campi da Universidade no interior do Amazonas nos Institutos de Ciências e Tecnologia (Icet), em Itacoatiara, de Saúde e Biotecnologia (ISB), em Coari, e de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), em Humaitá. Apenas o curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa é ofertado na capital.

Para o pró-reitor de Ensino de Graduação da Ufam, professor David Lopes Neto, esse resultado representa a conquista da Instituição em acreditar e investir na interiorização, com seus cursos dos campi sendo bem avaliados.

As avaliações de curso de graduação de Manaus, Itacoatiara, Coari e Humaitá sob a coordenação geral da professora Sílvia Conde (Procuradora Educacional Institucional) e do seu time Icoracy (técnico-administrativo em educação) e professora Odette Mestrinho Passos (coordenadora Enade) em total alinhamento com as coordenações de cursos e seus respectivos NDE [Núcleo Docente Estruturante] evidenciam o compromisso institucional com a qualidade do ensino superior prestado pela Ufam. Temos avançado nos conceitos de qualidade, demonstrando a sinergia entre corpo docente, discentes, técnico-administrativos e a gestão da Ufam para superar todas as circunstâncias decorridas ao longo do último quadriênio, o que faz com que o mérito seja visto pelo trabalho em equipe, participativo e integrador de todos”, expôs o professor David.

