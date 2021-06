Cuidados contra a Covid-19 devem continuar

Você já parou para pensar em como Manaus estava nos meses de janeiro e fevereiro deste ano e como está agora? Certamente, sim.

Afinal, foram dias difíceis, de perdas, de comoção, mas pouco a pouco o cenário vem melhorando: os leitos hospitalares estão desafogados, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já conseguem fazer os atendimentos diversos além de Covid-19. O comércio voltou. As escolas também retornaram com todo o cuidado para receber alunos e professores. Aos poucos, a vida está voltando.

Um cenário que hoje só pode ser visto graças ao avanço da vacinação e às demais medidas de prevenção cumpridas por grande parte dos cidadãos. Porém, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e todos os esforços feitos até aqui precisam continuar para que se possa evitar a terceira onda.

Continuar a usar máscaras;

Manter o distanciamento;

Evitar aglomerações,

E manter as mãos limpas com água e sabão ou álcool em gel são cuidados que devem continuar para a proteção de todos, mesmo com o avanço da vacinação, mesmo que você e sua família tenham sido vacinados.

A Prefeitura de Manaus tem feito um trabalho intenso para manter a cidade equilibrada, com o estabelecimento de medidas preventivas. Entre elas, a vacinação contra a Covid-19, já levada para idosos, profissionais de saúde, de educação e outras áreas, pessoas com comorbidades e agora abrangendo a população em geral a partir dos 34 anos, com mais de 1 milhão de doses aplicadas. Porém, este trabalho precisa contar com a ajuda de toda a população.

Sem a participação de cada um, os esforços são em vão.

Vencer a Covid-19 é um trabalho de todos nós.

