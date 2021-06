CSU do Parque 10 passa a receber feira de produtos regionais

Gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), o Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, inaugurou nesta sexta-feira (18), a feira de produtos regionais, promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). A parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado beneficia produtores rurais da capital e da região metropolitana.

São 40 barracas com produtos diversos, como frutas, verduras, hortaliças, pescados, mudas de plantas, artesanato, entre outros. A feira no CSU do Parque 10 irá funcionar todas as sextas-feiras, de 14h às 19h.

“Nós recebemos a solicitação da ADS, para que pudessem utilizar o espaço do CSU para realizar a feira, transformando o local em mais um espaço de venda de mercadorias dos produtores, além de beneficiar os moradores dessa área e os frequentadores do centro social”, informa a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

“Aqui temos dezenas de famílias que estão tendo a oportunidade de escoar a sua produção, gerando emprego e renda. O CSU do Parque 10 é uma excelente localização e só temos a agradecer à Prefeitura de Manaus e à Semasc pela parceria”, salienta a diretora-presidente da AD, Michelle Bessa.

As amigas Laís Santana e Cristiane Cavalcante aproveitaram o primeiro dia de feira para conhecer o novo espaço. “Facilitou a nossa vida, pois moramos aqui no Parque 10 e as outras feiras são muito longe. Os produtos são fresquinhos e os preços acessíveis”, destaca Laís.

“Os produtos são muito bons. Realmente estávamos precisando de um espaço desses no Parque 10. Moro no bairro há mais de 40 anos e é muito bom ter uma feira assim bem pertinho da gente”, conclui Cristiane.

