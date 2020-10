Criticado por Messi, presidente do Barcelona renuncia a cargo

Josep Maria Bartomeu não é mais presidente do Barcelona. Após reunião de urgência da diretoria nesta terça-feira (27), o comandante do clube catalão e os demais conselheiros decidiram renunciar aos seu cargos. Bartomeu e seu grupo aliado entraram em guerra nos últimos meses com Lionel Messi. A informação foi confirmada pelas redes sociais do clube catalão.

Apesar da briga com Messi, que quase deixou o clube na última janela de transferência do futebol europeu, o motivo oficial para a renúncia foi que a votação de moção de censura seria realizada. Assim, Bartomeu e os demais dirigentes acharam melhor renunciar ao cargo do que serem retirados. A justificativa é de que não querem expor os sócios aos riscos de uma votação no meio de uma pandemia.

Há seis anos no clube, a proposta de renúncia de Bartomeu foi aceita sem discussão. Ele vinha sendo alvo de constantes críticas da torcida do Barcelona, principalmente após os últimos fracassos na Champions League e na La Liga. Além disso, também não tinha boa relação com Messi e, claro, como consequência, com os torcedores.

Em 2014, Bartomeu substituiu Sandro Rosell no cargo, que também havia renunciado após a divulgação de escândalos de corrupção no futebol. Em julho de 2015, o agora ex-mandatário do clube catalão venceu as eleições para um mandato de seis anos. Nesse período, foram quatro títulos do Campeonato Espanhol e um da Champions League.

