Cristo Redentor tem um morador; saiba quem é

Uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor guarda várias curiosidades. Uma delas é a de que um argentino, Pablo Anibal Cardoso, mora abaixo do braço esquerdo do monumento.

Segundo reportagem do Jornal Hoje, da TV Globo, Pablo nasceu em Buenos Aires, e mora no Brasil há 15 anos. Ele foi restaurador em igrejas e fez parte da equipe que reformou o Cristo Redentor. Atualmente, ele é zelador do monumento.

“Eu trouxe a minha mãe e ela falou que desde criança eu já falava que um dia eu ia estar aqui. E hoje em dia morando aqui é uma coisa de outro mundo, eu acho que uma dádiva, um presente de Deus. É incrível”, contou o argentino.

Pablo também mostrou que sabe tudo da história do Cristo Redentor. À emissora, ele disse que todo o monumento é recoberto por pedrinhas em forma de triângulo. “Cada uma delas tem o nome de cada pessoa que doou para a construção”, explicou.