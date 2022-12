Crise no casamento: Michelle se recusa a viajar com Bolsonaro aos EUA

Derrotada nas eleições de 2022 e prestes a deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vive mais uma polêmica no casamento com Michelle. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o casal está passando por uma nova crise conjugal.

Ainda segundo a publicação, Michelle disse ao marido que não quer viajar com ele na virada do ano, quando acontece a posse do presidente eleito Lula. O colunista afirma que Bolsonaro está revendo a decisão de passar o Ano Novo em um resort de Donald Trump, mas, de qualquer modo, deve ir para os Estados Unidos.

O motivo da nova crise entre Jair e Michelle seria o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. O racha na família ficou ainda mais explícito no Natal, quando o parlamentar viajou para os Estados Unidos e passou a data longe dos familiares.

Crise do casal Bolsonaro ganhou ainda mais força após as eleições

Horas após o resultado das eleições, a web ficou em polvorosa porque Jair e Michelle trocaram unfollow no Instagram. No entanto, segundo o colunista Guilherme Amado, foi Carlos Bolsonaro quem deu unfollow na madrasta através do perfil do pai. Ainda de acordo com a publicação, a primeira-dama reclamou com o marido, mas ele “lavou as mãos”, o que levou a esposa a fazer a mesma coisa.