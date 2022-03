Criminosos levam viatura de agentes de trânsito no bairro Flores

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que na tarde deste domingo, 27/3, a VTR do DOT/IMMU de placas QZA9F59, foi abordada por quatro assaltantes armados, após tiroteio nas proximidades do restaurante Tropeiro, zona Oeste.

Os delinquentes renderam os agentes de trânsito e evadiram-se do local, em fuga com a referida viatura. Após colisão na avenida Desembargador João Machado, a VTR do IMMU foi abandonada no local.

A Polícia Militar imediatamente foi acionada e foi registrado Boletim de Ocorrência. A perícia na viatura já foi realizada e o veículo liberado.