Criminosos filmam execução de gêmeas no Ceará

DA REDAÇÃO – Na última quarta-feira (14), as irmãs gêmeas Amanda e Amália, 18 anos, foram executadas sumariamente com tiros na cabeça no Município de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza.

As meninas foram levadas para um local ermo afastado da cidade pelos criminosos onde funciona supostamente o tribunal do crime. Lá foram colocadas de joelhos, julgadas, sentenciadas e condenadas à morte, sendo covardemente mortas com tiros na cabeça.



Amanda deixa uma filha de três anos e Amália, tinha um filho de seis meses e uma filha de três anos.

Investigação

Segundo a delegacia de Pacajus, o crime teria sido praticado por membros da facção. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Eles seria a mesma pessoa que aparece no vídeo atirando contra as gêmeas. As investigações do caso prosseguem.

